Кременчугский колесный завод увеличил производство промпродукции

ОАО "Кременчугский колесный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-июне 2010 года, по сравнению с январем-июнем 2009 года, увеличило производство промпродукции на 67%, или на 380 тыс. шт., - до 941,5 тыс. колес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

По их данным, в настоящее время предприятие работает в нормальном режиме по 4 рабочих дня в неделю.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский колесный завод» производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Основные потребители продукции КрКЗ - страны СНГ, Дания, Венгрия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Болгария, Австралия. Завод производит ободья, колеса и детали к ним, всего - более 150 модификаций стальных штампованных дисков для автомобилей. Все колеса КрКЗ сертифицированы в Украине и в России, а с 2001 г. сертифицирована система обеспечения качества согласно требованиям международных стандартов серии ISO 9001.

В 2009 году ОАО "Кременчугский колесный завод" уменьшило производство колес на 41,4% - до 1 528,67 тысяч штук, по сравнению с 2008 годом.