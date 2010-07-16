Железные дороги Украины увеличили перевозку грузов

В первом полугодии 2010 года железные дороги Украины увеличили перевозку импортных грузов на 51,9%, экспортных – на 17,9%, внутренних – на 12,9%, транзитных – на 2,5%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, среди экспортных грузов преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руды, черные металлы, строительные материалы, зерно и продукты помола.

Основу внутреннего грузопотока составляли каменный уголь, нефть и нефтепродукты, железная и марганцевая руды, черные металлы, строительные материалы, кокс, химикаты, зерно и продукты помола.

Среди транзитных грузов преобладали нефть и нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, каменный уголь, железная и марганцевая руды, черные металлы и химикаты. Основной транзитный грузопоток формируется в России, Казахстане, Беларуси и Молдове.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие 2010 года железные дороги Украины перевезли 205,7 млн. тонн грузов, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.