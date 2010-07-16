На Дарницкий мост прибыла первая партия металлоконструкций

Сегодня в Киев прибыла первая партия металлоконструкций прогоночных сооружений правобережных автодорожных развязок железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр (Дарницкий мост). Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Юго-Западной железной дороги.

Согласно сообщению, первая партия металлоконструкций прибыла в объеме 620 т. Они будут служить элементами проезжей части съезда с Дарницкого мостового перехода на Надднепрянское шоссе города Киева.

Как отмечают на ЮЗЖД, благодаря своевременному бюджетному финансированию Кабмином строительства мостового перехода, железнодорожниками проводят строительно-монтажные работы согласно графику.

Справка УНИАН. В конце июня т.г. из бюджета на строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве поступило 100 млн. грн.

7 июля правительство приняло распоряжение о выделении из Стабилизационного фонда 625 млн. грн. на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве., а также поручило ряду банков рассмотреть вопрос выделения 370 млн. грн. ЮЗЖД на строительство моста.