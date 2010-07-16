В Херсонской обл. продажа транспорта оформлена с занижением суммы

В Херсонской области в 2009 году 722 транспортных средства были реализованы по биржевым соглашениям, из них по 720 облагаемый налогом доход не отвечает реальной стоимости.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в области по результатам 132 проверок по уклонению от налогообложения, при оформлении соглашений покупки-продажи транспортных средств доначисленно 183,9 тыс. грн. налога с доходов физических лиц, из которых оплачено в бюджет 147,8 тыс. грн.

Всего в течение 2009 года на территории Херсонской области были проданы 2,52 тыс. единиц транспортных средств, из них 1,55 тыс. было приобретено на территории области.