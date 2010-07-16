Перевозки пассажиров в Украине снизились на 7,7%

За январь-июнь 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 3,4 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 62,2 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 7,7% и 2,3% меньше объемов января-июня 2009 г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом отправлено 211,5 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой (г. Киев)), что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2009 г.

Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 2,8%, Львовской, – на 1,7%, Приднепровской – на 1,0%, Южной – на 0,5%, Юго-западной – на 0,7%. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 0,8%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 1,9 млрд. пассажиров, что на 7,9% меньше. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 7,8%.

Перевозка пассажиров водным транспортом составила 2,9 млн. чел., сократившись на 9,8%. В частности, перевозки морским транспортом сократились на 1,5%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 88,9% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили перевозку пассажиров на 1,8%.

Заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 10,6%. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (96,3%), увеличили перевозку пассажиров на 11,8%.

По данным Госкомстата, авиационным транспортом Украины в 1-м полугодии 2010 г. перевезено 2,5 млн. пассажиров, что на 13,8% больше, чем за январь-июнь 2009 г.

Кроме того, в 1-м полугодии т.г. городским электротранспортом перевезено 1,3 млрд. пассажиров, что на 8,6% меньше сравнительно с январем-июнем 2009 г.

Напомним, за январь-март 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 1,7 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 27,6 млрд. пасс./км, что составляет, соответственно, 91,0% и 94,8% объемов января-марта 2009 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.