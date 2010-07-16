Транспортные предприятия Украины увеличили перевозку грузов на 14%

Транспортные предприятиями Украины за январь-июнь 2010 года перевезли 359,2 млн. тонн грузов, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот за отчетный период вырос на 14,2% и составил 193,6 млрд. т/км. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 14,3%. На Львовской железной дороге грузооборот вырос на 32,6%, на Донецкой – на 22,9%, на Приднепровский – на 14,7%, на Юго-Западной – на 14,5%, на Южной – на 12,1%, на Одесской – на 9,4%.

Согласно сообщению, увеличение грузооборота состоялось также на речном транспорте – в 2 раза, автомобильном – на 16,7%, трубопроводном – на 13,1%, авиационном – на 8,3%. Грузооборот на морском транспорте уменьшился на 6,5%.

Перевозка грузов железными дорогами выросла на 15,1%, в т.ч. отправление грузов – на 15,2%. В частности, отправление грузов на Приднепровской железной дороге выросло на 27,9%, на Одесской, – на 20%, на Львовской – на 17,8%, на Юго-Западной – на 11,7%, на Донецкой – на 9%, на Южной – на 1,2%.

Отправление лесных грузов увеличилось на 60,3%, утиля черных металлов – на 46,8%, железной и марганцевой руды – на 36,8%, кокса – на 23,0%, строительных материалов – на 16,1%, черных металлов – на 15,3%, химических и минеральных удобрений – на 7,9%, каменного угля – на 6,8%, нефти и нефтепродуктов – на 5,3%. Отправление цемента снизилось на 3,8%, зерна и продуктов помола – на 38,9%

Отечественный морской и речной торговый флот за январь-июнь т.г. выполнил перевозку грузов в объеме 4,3 млн. тонн, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Перевозка грузов предприятиями речного транспорта выросла на 61,2%, морского транспорта – уменьшилась на 12,2%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом увеличились на 76,8%, морским – на 6,7%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 2,4% и составил 75,3 млн. тонн.

Переработка импортных грузов увеличилась на 76,1%. Переработка транзитных грузов сократилась на 17,7%, экспортных – на 0,5%, внутреннего сообщения – на 24,2%. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – увеличилось на 4,3%, до 8,4 тыс. ед.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) перевезено 68,7 млн. тонн грузов, что на 12,6% больше, чем за І полугодие, грузооборот выполнен в объеме 17,7 млрд. т/км, что на 16,7% больше, чем годом ранее.

Магистральными трубопроводами транспортировано 80,4 млн. тонн грузов, что на 11,6% больше, чем за январь-июнь прошлого года.

За 6 месяцев т.г. авиационным транспортом перевезено 40,4 тыс. тонн грузов (-0,3%), грузооборот авиационного транспорта составил 180,1 млн. т/км (+8,3%).

Как сообщал УНИАН, транспортные предприятия Украины за первый квартал 2010 года перевезли 172,7 млн. тонн грузов, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года.

Перевозка грузов железными дорогами в 2009 году сократилась на 21,5% – до 391,2 млн. тонн.

За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.