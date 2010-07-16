Морской и речной флот Херсонской обл. сократил грузоперевозку

Морской торговый и речной флот Херсонской области в январе-июне 2010 года сократил перевозку грузов на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 271,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в заграничном сообщении за отчетный период перевезено 29,3 тыс. тонн грузов.

Перевозки грузов предприятиями морского транспорта за І полугодие т.г. уменьшились на 79,1% от объемов января-июня 2009 года, речного транспорта – на 8,1%.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах (морских и речных) сократился на 20,7% и составил 1,828 млн. тонн.

Объем обработки грузов во внутреннем сообщении уменьшился на 44,1% – до 0,303 млн. тонн, экспортных грузов – на 23,2%, до 1,097 млн. тонн.

Обработка импортных грузов увеличилась на 70,2%, транзитных – на 18,9% и составила 140,6 тыс. тонн и 217,9 тыс. тонн соответственно.

Количество обработанных судов почти соответствует уровню первого полугодия 2009 года – 781 единица. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – увеличилось на 1,3% и составило 483 единицы.