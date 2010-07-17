За три месяца в Украине сократили девять таможен

За прошедшие три месяца руководство Государственной таможенной службы путем «присоединения» сократило девять самостоятельных таможен.

Как сообщает «Зеркало недели» (№ 27 (807) от 17 июля - 6 августа 2010 г.), в частности, за три последних месяца сокращены путем «присоединения» девять таможен - Купянская, Новгород-Северская, Днестровская, Глуховская, Старобельская, Амвросиевская, Ягорлыцкая, Ужгородская, Волынская. Две последние закрыли буквально на минувшей неделе - 13 июля.

При этом сами таможни не прекращают свою деятельность, а просто изменяют статус - на новосозданном таможенном посту просто сокращаются руководитель, его заместители и весь аппарат, а функции управления передаются в соседнюю областную таможню.

Руководство Гостаможни планирует таким образом сократить количество самостоятельных таможен, которых до недавнего времени было 45, до 25-27 - по количеству соответствующих административно-территориальных единиц.