В Ивано-Франковской обл. завершился турпроект «ВелоСтрана»

В Ивано-Франковской области подведены итоги туристического проекта «ВелоСтрана». Об этом сообщили УНИАН в главном управлении по вопросам туризма, евроинтеграции, внешних связей и инвестиций Ивано-Франковской облгосадминистрации. Проект «ВелоСтрана – рождение европейского туризма» проводится «Центром социальных и деловых инициатив» города Яремче с августа 2008 года совместно с партнерскими организациями Украины и Румынии при поддержке Европейского Союза, Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Цель проекта - создание в Карпатском регионе условий для активного отдыха на велосипедах и увеличение спроса на туристические услуги Прикарпатья в летний период и межсезонье, который внедрялся на территории Яремчанского городского совета, Верховинского, Коломыйского, Косивского, Надворнянского, Снятинского районов.

В рамках проекта осуществлена разработка и описание 51 велосипедного маршрута (маршруты – радиальные, кольцевые длиной 7 – 60 км, сложность – начальная, средняя, профи); выданы туристические карты и каталоги (общим тиражом свыше 70 тыс. экземпляров); построены 10 новых придорожных мест для отдыха туристов; установлены 800 велосипедных стоек; 53 усадьбы на 1091 койко-место обустроены для нужд велотуристов.

К реализации проекта были привлечены 50 волонтеров.

Проект завершился, но его и в дальнейшем будут поддерживать владельцы усадеб сельского зеленого туризма, обустроенных для нужд велотуристов прокатных пунктов.