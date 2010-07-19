В Индии опять столкнулись поезда - 50 погибших

Вторая за два месяца железнодорожная катастрофа в штате Западная Бенгалия на востоке Индии унесла жизни около 50 человек, сообщил журналистам представитель местной полиции.

Как сообщает РИА Новости, столкновение произошло в 01.54 (00.24 мск) на станции Саинтия в 190 километрах от столицы штата города Колката (ранее Калькутта). В стоявший на станции пассажирский поезд "Вананчал Экспресс", который следовал с шестичасовым опозданием, на полном ходу врезался другой поезд - "Уттарбанга Экспресс".

Сила удара была такова, что один из вагонов поднялся в воздух и уперся в пассажирский переход над путями. Подоспевшие на место спасатели извлекли из искореженных вагонов 32 тела, 172 пассажира госпитализированы. Общее число погибших может составлять 50 человек, сообщил журналистам глава полиции Западной Бенгалии. "Сейчас можно только сказать, что один поезд стоял на станции, а другой ударил в него сзади. Окончательный вывод о причине происшествия можно будет сделать только по окончании расследования", - сказал журналистам в Нью-Дели пресс-секретарь министерства железных дорог Индии Анил Саксена.

На место происшествия прибыл санитарный поезд, продолжаются спасательные работы, которые, по словам Саксены, подходят к концу. Специалисты разрезают покореженные вагоны, чтобы извлечь оттуда последних пострадавших. В Западную Бенгалию для оценки ситуации в своем родном штате вылетела из Нью-Дели министр железных дорог Мамата Банерджи. Авария привела к нарушению графика движения поездов на данном участке. Часть поездов направлена в объезд.

Руководство железной дороги организует доставку уцелевших пассажиров столкнувшихся поездов к месту назначения. Это уже вторая крупная железнодорожная катастрофа в Западной Бенгалии за последние два месяца. 28 мая на западе этого штата сошел с рельсов пассажирский поезд, погибли более 150 человек. Причиной этого происшествия стали действия сторонников партизан-маоистов, действующих в этом районе. Как выяснило следствие, злоумышленники разобрали часть путей в знак протеста против якобы имевших место карательных акций полиции в отношении местного населения.