3 млн. владельцев iPhone-4 получат бесплатно спецфутляры

Американская компания Apple за собственный счет решит проблемы с плохим приемом сети у смартфонов iPhone четвертого поколения. Для этого более 3 млн. владельцам новинки будут предоставлены специальные футляры, улучшающие связь. Их бесплатно получат также все потребители, которые приобретут iPhone до 30 сентября включительно. Об этом объявил в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире Apple в Купертино /штат Калифорния/ глава компании Стив Джобс, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы не идеальны", - признал Джобс. Однако он категорически отверг предположения, что проблема с приемом у iPhone четвертого поколения - это следствие несовершенства конструкции антенны аппарата. По словам главы компании, сходные помехи возникают при эксплуатации смартфонов производств конкурирующих компаний, например, Blackberry /фирма Research In Motion/. Нет оснований утверждать, что каждый новый iPhone в определенном положении теряет сигнал. На это пожаловались пятеро из каждой тысячи владельцев новинки. Вернули производителю товар только 2 проц покупателей. "Мы не считаем, что у нас появилась громадная проблема, требующая решения", - подытожил Джобс, добавив, что ее масштаб был "преувеличен сверх всякой меры".

12 июля влиятельное некоммерческое объединение Consumer Report, которое защищает интересы широкого потребителя, не включила iPhone четвертого поколения в список товаров, рекомендованных американским покупателям. Причина - проблема со связью, которая была выявлена при проверке аппарата и отсутствовала у других смартфонов, включая iPhone 3-GS /третье поколение/ и Palm.

Consumer Report возложила вину за помехи при приеме сигнала на антенну, которая в данной модели имеет вид контура-полосы, огибающей корпус. Специалисты объединения установили проблемную "точку" товара. "Когда ваши палец или ладонь касаются нижней левой стороны корпуса - что происходит часто, особенно у левшей - прием сигнала может существенно ухудшиться. Этого достаточно, чтобы разговор с собеседником оборвался, особенно в зоне со слабым сигналом", - подчеркнул один из авторов доклада Майк Гикас.

Тем не менее, iPhone четвертого поколения возглавил обновленный рейтинг смартфонов той же организации. Она признала, что у новинки наиболее четкая картинка на дисплее и лучшая встроенная видеокамера. За первые три дня Appple реализовала более 1,7 млн. смартфонов четвертого поколения в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии.