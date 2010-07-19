РЖД продаст 23 тыс. зерновозов на аукционе думя лотами

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в понедельник проведет открытый аукцион по продаже 23,210 тысячи вагонов-зерновозов двумя лотами - по 11,605 тысячи в каждом, сообщила пресс-служба компании.

Начальная цена первого лота составляет 1,810 миллиарда рублей, второго - 1,811 миллиарда рублей (включая НДС). Шаг аукциона по обоим лотам - 2 миллиона рублей. Продажа вагонов осуществляется без предварительного визуального осмотра с обязательством по поддержанию их в технически исправном состоянии. Вагоны имеют обременение арендными отношениями. Организатор аукциона - Центр организации конкурсных закупок - структурное подразделение ОАО "РЖД".

РЖД упростили условия конкурса по сравнению с первоначально обозначенными требованиями. Так, задаток для участия в аукционе был снижен до 250 миллионов рублей против 500 миллионов рублей, объявленных ранее, оплаченный уставный капитал претендента или сумма активов - до не менее 1 миллиарда рублей с 2 миллиардов рублей. Всего РЖД планирует продать около 50 тысяч полувагонов инвентарного парка, которые не войдут в состав создаваемого ОАО "Вторая грузовая компания" (ВГК), на аукционах.

В частности, до конца 2010 года предполагается реализовать 30 тысяч полувагонов, 23,217 тысячи вагонов-зерновозов, 556 платформ для перевозки лесных грузов. Первый аукцион по продаже 10 тысяч полувагонов инвентарного парка РЖД прошел 5 июля. Победителем аукциона стал железнодорожный оператор ООО "Независимая транспортная компания"владельца НЛМК Владимира Лисина. Компания приобрела вагоны единым лотом за три миллиарда рублей. Стартовая цена составляла 1,11 миллиарда рублей, увеличившись в ходе торгов в 2,6 раза. При этом ранее ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК, "дочка" ОАО "Российские железные дороги"), приобрела 10 тысяч полувагонов инвентарного парка РЖД без аукциона (соответствующий контракт подписан).

Сумму, за которую приобретались вагоны, компания не раскрывала. Однако заместитель генерального директора ПГК по техническому развитию Сергей Калетин рассказывал, что Первой грузовой компании потребуется два миллиарда рублей на ремонт этих 10 тысяч полувагонов. По его словам, ремонт одного вагона с истекшим сроком службы обходится в порядка 200 тысяч рублей.