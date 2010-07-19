Сегодня в Британии открывается аэрокосмический салон

Один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов открывается сегодня в британском местечке Фарнборо.

ГП «Антонов» представит на международном аэрокосмическом салоне «Фарнборо-2010» (Farnborough International Airshow 2010), который пройдет с 19 по 25 июля 2010 года в Англии, региональный реактивный самолет нового поколения Ан-158, сообщила пресс-служба. ""Это высокотехнологичный конкурентоспособный продукт, соответствующий всем современным требованиям и нормам безопасности и экологичности, а также пожеланиям его потенциальных эксплуатанов. Гарантия этому – сочетание технологических достижений ведущих авиационных предприятий мира, принимающих участие в программе Ан-158, с богатым опытом «Антонов» в создании региональных самолетов», отметил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Впервые поднявшись в небо 28 апреля 2010 года, самолет начал программу летных испытаний. До настоящего времени выполнено более 30 полетов общей продолжительностью более 70 часов. Завершить программу сертификационных испытаний и получить сертификат типа планируется до конца текущего года.

На серийном заводе «Антонов» в Киеве ведутся работы по запуску самолета в производство в кооперации с партнерами из РФ и других стран. Принимая участие в выставке «Фарнборо-2010», ГП «Антонов» намерен провести переговоры с представителями авиационной промышленности и эксплуатантов авиатехники разных стран с целью продвижения продукции и услуг «Антонова» на международный рынок. Планируется также подписание ряда соглашений.

Как сообщает сообщает ИТАР-ТАСС, во время работы салона компания "Гражданские самолеты Сухого" /ГСС/ планирует подписать контракт на поставку 30 самолетов "Сухой Суперджет 100" с авиакомпанией из Юго-Восточной Азии. А лизинговая компания "Ильюшин Финанс" /ИФК/ - контракт на поставку трех Ан-148 российской авиакомпании.