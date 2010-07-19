Порты Крыма в І полугодии переработали на 18% грузов больше

Симферополь. 19 июля. УНИАН. В портах Автономной Республики Крым в январе-июне 2010 года объем переработки грузов увеличился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 6 млн. 682,8 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, из общего объема переработанных грузом 74% составляют сухогрузы.

Грузы, отправляемые на экспорт, составили 49,1% от общего объема грузов. За январь-июнь т.г. объем перевалки таких грузов составил 3 млн. 281,6 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше, чем в январе-июне 2009 года.

Также увеличились объемы обработки импортных грузов – на 80%. Вместе с тем, отмечено уменьшение объемов перевалки грузов внутреннего сообщения – на 43,6%, транзитных – на 10,2%.

С начала 2010 года в портах автономии прошли обработку 1,5 тыс. судов, что на 34% больше, чем за январь-июнь 2009 года. Из общего количества судов, на которые осуществлена погрузка или разгрузка грузов, 83,1% составляют суда заграничных собственников и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, в портах Крыма объем переработки грузов за 5 месяцев 2010 года вырос на 23% – до 5 млн. 681,6 тыс. тонн.