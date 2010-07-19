ЮЗЖД изменит расписание электричек на 19-24 июля

Поскольку железнодорожники продолжают выполнять ремонтные работы на перегоне Киев-Московский - Дарница, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июля 2010 года с 10 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. пригородные поезда будут направляться через станцию Киев-Петровка. На протяжении вышеуказанных дней по измененному маршрутом будут курсировать такие электропоезда:

6911 Нежин - Борщаговка-тех. через Киев-Петровка (вместо Киев-пасс);

6812 Борщаговка-тех. - Гребенка через Киев-Петровку (вместо Киев-пасс);

6810 Борщаговка-тех. - Яготин через Киев-Петровку (вместо Киев-пасс);

6915 Нежин - Борщаговка-тех. через Киев-Петровка (вместо Киев-пасс);

6814 Борщаговка-тех. - Яготин через Киев-Петровку (вместо Киев-пасс);

6914 Борщагивка-тех. - Носивка через Киев-Петровку (вместо Киев-пасс);

6811 Яготин - Борщаговка-тех. через Киев-Петровку (вместо Киев-пасс);

6813 Гребенка - Киев-Петровка (вместо Киев-пасс);

6816 Киев-Петровка (вместо Киев-пасс) - Гребенка;

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявление об изменениях в расписании движения поездов, поскольку в вышеупомянутые дни состоятся изменения также и в расписании движения пригородных поездов повышенного комфорта 810, 812, 816.