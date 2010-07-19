Ford начал строительство нового завода в Китае

Ford Motor Co совместно с китайской компанией Jiangling Motors, 30% акций в которой принадлежат американскому автогиганту, начали строительство завода по производству автомобилей в центральной части Китая. Как сообщает Reuters, строительство нового предприятия обойдется компаниям в $300 млн.

Со сборочной линии завода, который, как ожидается, уже заработает в конце 2012 года, будет сходить ежегодно до 300 тысяч машин, говорится в официальном пресс-релизе Ford.

В настоящее время под менеджментом Jiangling Motors в Китае два автозавода, на которых производится ежегодно 210 тысяч автомобилей двух моделей: JMC и Transit. Эти модели будут выпускаться и на новой сборочной линии.

Американский Ford, как и многие другие крупные западные автомобильные концерны, стремится закрепиться в Китае. Годовые продажи машин в этой стране превышают 13 млн, что делает китайский авторынок крупнейшим в мире.

В начале июля Peugeot Citroen объявил о создании с китайскими партнерами совместной компании Changan Automotive для выпуска французских автомобилей.