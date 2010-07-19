«Киевстар» подписал Кодекс мобильного маркетинга

Компания «Киевстар» подписала Кодекс мобильного маркетинга, при этом выступив одним из его разработчиков. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, в Кодексе задекларированы правила поведения участников рынка при продвижении товаров и услуг через телекоммуникационные сети.

В основу Кодекса мобильного маркетинга включены требования к продвижению услуг посредством мобильной связи, зафиксированные в договорных отношениях «Киевстар» с партнерами.

Подписанный Кодекс мобильного маркетинга содержит правила проведения акций мобильного маркетинга, такие как: необходимость получения предварительного согласия пользователя на участие в маркетинговой акции или на получение информационных SMS-сообщений; прозрачность и понятность правил участия в маркетинговых акциях; возможность отказаться от участия в любое время без последующего приглашения к участию; ограничение времени рассылки сообщений; конфиденциальность предоставленных потребителем данных и др.

Институциональным партнером по разработке и внедрению Кодекса мобильного маркетинга выступила Украинская ассоциация директ-маркетинга, благодаря которой стало возможным подписание Кодекса другими участниками рынка – операторами, контент-провайдерами и контент-агрегаторами.

Как сообщила начальник отдела управления и развития отношений с контент-партнерами Леся ЗАПОРОЖЕЦ, «Киевстар» уже несколько лет занимается вопросом регулирования маркетинговых активностей в телеком-сетях. С развитием рынка мобильного маркетинга, компания системно дорабатывала договорные условия с партнерами с целью регламентации маркетинговых активностей в нашей сети и защиты интересов наших клиентов.

Справка УНИАН. Телекоммуникационный оператор «Киевстар» - лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 22 млн. чел. (по состоянию на 01.04.10 г.). Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 1,6 миллионов украинцев пользуются мобильным Интернет от «Киевстара». В семи крупнейших городах Украины - Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного интернет-доступа, которыми могут воспользоваться более 500 тыс. семей, проживающих в 4 тыс. домов.