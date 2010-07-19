Завтра начнется пресс-тур по ЮЗЖД с участием гендиректора УЗ

20 июля в 9:00 с вокзала ст.Киев-Пассажирский начнется пресс-тур Юго-Западной железной дорогой по маршруту Киев-Ирша-Пенизевичи-Киев, во время которого журналисты смогут ознакомиться с проведением путевых работ с использованием современной техники.

Мероприятие состоится при участии генерального директора Укрзализныци Михаила Костюка, представителей Главного путевого хозяйства Укрзализныци и Юго-Западной железной дороги.

Сбор в 8:45 на первой платформе около зала официальных делегаций вокзала ст. Киев-Пассажирский (отправление специальным поездом).

Аккредитация обязательна до 17:00, 19 июля 2010 года по телефонам: (044) 465-24-28, 465-21-72, 465-21-76, 067-465-58-75, 067-466-77-43.