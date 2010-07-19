На сегодняшний день в Украину легально ввозится 90% мобильных телефонов.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР).

Как отметил начальник УГЦР Павел СЛОБОДЯНЮКА, его ведомство защищает интересы государства и граждан в части применения новых правил ввоза и реализации мобильных телефонов в Украине, результатом чего стало то, что казначейство в 2009 году пополнилось более чем на 500 млн. грн., а в Украину теперь легально ввозится 90% мобильных телефонов.

Как сообщал УНИАН, согласно решениям НКРС от 5 февраля 2009 г. № 1338 «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств» и № 1339 «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств», коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

Не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных, которую ведет УГЦР в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Новые подходы к «отбеливанию» рынка мобильных телефонов способствовали тому, что в первом квартале 2010 года в государственный бюджет поступило 225 млн. 594 тыс. грн.

По данным Гостаможслужбы, ввоз нелегальных мобильных телефонов в Украину в этом году уменьшился с 90% до 10-15%.