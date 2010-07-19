Украина, Грузия, Казахстан и Азербайджан согласовывали тарифы

Железнодорожные администрации Украины, Грузии, Казахстана и Азербайджана согласовывали сквозные тарифы и внедрили скидки на перевозку крупнотоннажных универсальных контейнеров международным транспортным коридором „ТРАСЕКА” на второе полугодие 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», данное решение было принято на заседании рабочей группы по наработке единых конкурентоспособных тарифов на международном транспортном коридоре Европа-Кавказ-Азия „ТРАСЕКА”, в котором приняли участие представители железнодорожных, морских администраций и портов.

В частности, «Укрзализныця» вводит 20% скидку на перевозку крупнотоннажных универсальных контейнеров из стран Европейского Союза в порты Ильичевск, Керчь, Одесса и в обратном направлении. Скидка будет действовать только на перевозку контейнеров в составе маршрутных контейнерных поездов после взаимного согласования технических параметров поезда (длина, вес, график маршрута).