Кабмин изменил Положение о Госадминистрации автотранспорта

Кабинет министров Украины своим постановлением (№585 от 14 июля т.г.) внес изменения в Положение о Государственной администрации автомобильного транспорта.

Согласно изменениям в п. 7 Положения, Госавтотрансадминистрацию возглавляет председатель, которого назначает и увольняет с должности Кабинет министров по представлению министра транспорта и связи.

Напомним, ранее Госавтотрансадминистрацию возглавлял заместитель министра транспорта и связи – глава Государственной администрации автомобильного транспорта, которого назначает и увольняет с должности Кабмин по представлению министра транспорта и связи.