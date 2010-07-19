Кабмин изменил Положение о Госадминистрации автотранспорта
15:56, 19 июля 2010Транспорт/Связь
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Относительно руководства
Кабинет министров Украины своим постановлением (№585 от 14 июля т.г.) внес изменения в Положение о Государственной администрации автомобильного транспорта.
Согласно изменениям в п. 7 Положения, Госавтотрансадминистрацию возглавляет председатель, которого назначает и увольняет с должности Кабинет министров по представлению министра транспорта и связи.
Напомним, ранее Госавтотрансадминистрацию возглавлял заместитель министра транспорта и связи – глава Государственной администрации автомобильного транспорта, которого назначает и увольняет с должности Кабмин по представлению министра транспорта и связи.
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