Кабмин изменил Положение о Госадминистрации автотранспорта

15:56, 19 июля 2010
Транспорт/Связь
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Относительно руководства

Кабинет министров Украины своим постановлением (№585 от 14 июля т.г.) внес изменения в Положение о Государственной администрации автомобильного транспорта.

Согласно изменениям в п. 7 Положения, Госавтотрансадминистрацию возглавляет председатель, которого назначает и увольняет с должности Кабинет министров по представлению министра транспорта и связи.

Напомним, ранее Госавтотрансадминистрацию возглавлял заместитель министра транспорта и связи – глава Государственной администрации автомобильного транспорта, которого назначает и увольняет с должности Кабмин по представлению министра транспорта и связи.

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