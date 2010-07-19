Путин: "Россия приветствует открытость в космической сфере"

Украинские специалисты примут участие в работах по сборке и испытанию космических пилотируемых кораблей «Союз» и «Прогресс».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на совещании с руководством космической отрасли России в ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева».

«Они (украинские специалисты – УНИАН) примут участие в работах по сборке и испытанию пилотируемых кораблей «Союз» и «Прогресс». В самое ближайшее время мы обсудим перспективы нашей дальнейшей кооперации в этой сфере с руководством Украины», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, это значит, что процесс восстановления российско-украинских кооперационных связей в высокотехнологичных отраслях, в том числе и в сфере космической техники, будет и дальше набирать обороты.

В.ПУТИН сообщил, что Россия приветствует открытость и доверие в космической сфере. Российский премьер добавил, что подписал распоряжение Правительства Российской Федерации, которое урегулирует все вопросы с доступом на территорию РКК «Энергия» специалистов НАСА, Европейского космического агентства, Японского аэрокосмического агентства, компаний «Боинг», «Трайдент Спейс».

«Они вместе с российскими коллегами будут заниматься вопросами обеспечения работы МКС. Такое же решение принято и в отношении наших украинских друзей, которые представляют ведущие предприятия и исследовательские центры Украины», - сообщил В.ПУТИН.