"АэроСвит" и Air Berlin подписали соглашения

Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" и немецкая компания Air Berlin подписали соглашения о применении специальных тарифов (Special Prorate Agreement) и о взаимном признании перевозочной документации (Interline agreement). C 19 июля специальные тарифы "АэроСвита" доступны в системах бронирования авиабилетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинской компании.

"АэроСвит – Украинские авиалинии" в партнерстве с немецкой компанией Air Berlin открыли новые воздушные маршруты из Украины в 20 городов Европы.

Перевозчики будут доставлять пассажиров из украинских городов через Берлин, Гамбург и Дюссельдорф в 20 европейских пунктов, включая Лондон, Милан, Рим, Париж, Барселону, Вену и Цюрих.

Пассажиры рейсов Киев-Дюссельдорф, Киев-Гамбург и Днепропетровск-Берлин смогут продолжить свое путешествие в города 10 стран Европы - в Вену, Грац и Зальцбург (Австрия), Лондон (Великобритания), Копенгаген (Дания), Барселону и Пальма-де-Мальорку (Испания), Венецию, Рим и Милан (Италия), Осло (Норвегия), Хельсинки (Финляндия), Париж (Франция), Цюрих (Швейцария) и Готенбург (Швеция).

Кроме того, рейсы "АэроСвита" в Гамбург, Дюссельдорф и Берлин состыкованы с маршрутами Air Berlin в пределах Германии, в том числе в Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, Франкфурт и Штутгарт.

Справка УНИАН. Компания "Аэросвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года "АэроСвит" обслуживает более 50 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных - в Пекин, Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок.

Флот компании состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами "АэроСвит" на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.