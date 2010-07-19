ДЖД за I полугодие отремонтировала почти 200 км колеи

На Донецкой железной дороге в I полугодии текущего этого года различными видами ремонта было оздоровлено 199 км железнодорожной колеи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Отмечается, что за январь-июнь этого года, в том числе, было модернизовано 36 км колеи, осуществлен капитальный ремонт 48 км, средний ремонт – 65 км и комплексно-оздоровительный – 50 км.

Кроме того, на ДЖД были заменены на новые 99 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях – 80 комплектов и отремонтировано средним ремонтом 60 комплектов стрелочных переводов.

Особое внимание было уделено выполнению ремонтов на участках Желанное-Очеретино, Криничная-Макеевка, Асланово-Сартана, Чумаково-Ларино и Штеровка-Марусино.

В пресс-службе уточнили, что в летний период основные ремонтные работы проходят на Ясинуватском узле, на участке Асланово-Сартана и на станциях Вальяновский и Донецк.

На предприятии подчеркнули, что оздоровление железнодорожного пути позволит не только улучшить эстетичный вид колеи, но и повысить скорость движения на отремонтированных участках до максимально возможной при существующем техническом оснащении. Также это позволит повысить безопасность движения, плавность хода поездов, увеличив надежность всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи.