Air Arabia назначил AVIAREPS AG генеральным агентом в Украине

Крупнейший на Ближнем Востоке и в Северной Африке low-cost авиаперевозчик Air Arabia назначил AVIAREPS AG официальным представителем на украинском рынке.

Об этом УНИАН сообщили в компании AVIAREPS AG.

«Назначая AVIAREPS AG своим генеральным агентом в Украине, первый и крупнейший на Ближнем Востоке и в Северной Африке low-cost авиаперевозчик (LCC) решительно нацелен на Восточную Европу», - отмечается в сообщении компании. Компания была назначена генеральным представителем авиакомпании Air Arabia по продажам, маркетингу и выпуску авиабилетов в Украине.

Справка УНИАН. Air Arabia начала полеты между аэропортами Шарджи (ОАЭ) и Киевом два года назад, и в настоящее время предлагает четыре рейса в неделю: каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье.

Глобальный парк авиакомпании Air Arabia состоит из 23 новых самолетов Airbus A320.