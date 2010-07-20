Ж/д составляющая Дарницкого моста заработает к 1 октября

Железнодорожная составляющая Дарницкого моста будет полностью готова к 1 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сегодня после рабочего совещания со строителями и железнодорожниками.

«Задание, которое стоит реально, - 28 сентября запустить на регулярной основе железнодорожное сообщение, которое будет еще прерываться по технологическим причинам, но к 1 октябрю железнодорожная составляющая будет полностью готова», - сказал министр.

Он сообщил, что первые 125 млн. грн. уже поступили на мост. Кроме того, Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет «Укрзализныце» взять в этом году в украинских банках 370 млн. грн. кредита под не более чем 15% годовых с компенсацией процентов в 2011 году. По словам К. ЕФИМЕНКО, уже в начале следующего месяца планируется получение части этой кредитной линии и финансирования правительства.

Министр также уточнил новый график строительства моста. В частности, по его словам, на декабрь планируется достроить съезд с левого берега на правый по строящейся сейчас эстакаде, а в 1-м квартале 2011 года - заезд с правого берега на левый, после чего будет полностью введена переправа по второй стороне моста.

«На конец 2011 года мы планируем ввести еще один съезд с левого берега на правый и заезд с правого на левый. И таким образом, до конца 2011 года мост будет полностью функционировать", - подчеркнул К. ЕФИМЕНКО.

Он сообщил, что сегодня уже поступили первые 600 т металлоконструкций для строительства первой очереди съезда, и каждые 2 недели ожидаются новые поступления в объеме 600-700 т.

Чтобы мост полностью выполнил свою логическую нагрузку, в 2012 году также планируется достроить 2 км автомагистрали для соединения Дарницкого мостового перехода с улицей Бориспольской.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

7 мая 2010 года по Дарницкому мосту, длина которого составляет 1100 м, впервые прошел поезд на электрической тяге. Грузовой поезд пересек реку Днепр с правого берега на левый. Таким образом, было открыто электрифицированное рабочее движение железнодорожной составляющей моста.

В конце июня т.г. из бюджета на строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве поступило 100 млн. грн.

7 июля правительство приняло распоряжение о выделении из Стабилизационного фонда 625 млн. грн. на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве., а также поручило ряду банков рассмотреть вопрос выделения 370 млн. грн. ЮЗЖД на строительство моста.