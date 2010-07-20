В Кировоградской обл. пассажироперевозки сократились на 17%

В Кировоградской области в январе-июне 2010 года пассажирские перевозки сократились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 41,1 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Пассажирооборот уменьшился на 9,7% и составил 538,4 млн. пасс./км.

В январе-июне 2010 года автомобильным транспортом перевезено 39,6 млн. пассажиров, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Пассажирооборот увеличился на 0,9% и составил 511,4 млн. пасс./км.

Авиационным транспортом воспользовались 43,7 тыс. пассажиров, или на 7,6% больше, чем в январе-июне прошлого года. Пассажирооборот сократился на 4,5% и составил 19,3 млн. пасс./км.

В январе-июне 2010 года троллейбусами перевезено 1,4 тыс. пассажиров, что на 88,9% меньше, чем январе-июне 2009 года.

Наибольшее количество перевозок осуществлялось в городах Кировограде – 31,2 млн. пассажиров (78,8%) и Светловодске – 3,3 млн. (8,4%).