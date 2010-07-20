В Кировоградской обл. грузоперевозки увеличились на 2,2%

В январе-июне 2010 года транспортными предприятиями Кировоградской области перевезено 3,9 млн. тонн грузов, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот увеличился на 3,4% и составил 12142,7 млн. т/км.

Железной дорогой в январе-июне т.г. транспортировано 2,5 млн. тонн грузов, что на 3,2% больше показателя января-июня 2009 года. Увеличилось отправление основных номенклатурных групп грузов: нефти и нефтепродуктов (в 4,9 раза), лесных материалов (в 2,2 раза), строительных грузов (на 12,1%). В то же время сократились перевозки каменного угля (на 68%), зерна и продуктов помола (на 36,9%), черных металлов (на 6%), отходов черных металлов (на 0,5%).

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-июне 2010 года составил 11916,7 млн. т/км, что на 3,7% больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

Предприятиями автомобильного транспорта в январе-июне перевезено 1,3 тыс. тонн грузов, что на 0,4% больше по сравнению с январем-июнем 2009 года. Автопредприятия Кировограда осуществляли 65,9% всех транспортировок.

Предприятиями авиационного транспорта за 6 месяцев перевезено 3,4 тыс. тонн грузов, что на 12,2% больше, чем в январе-июне 2009 года. Грузооборот сократился на 29,4% и составил 1,5 млн. т/км.