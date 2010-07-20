В Полтавской обл. пассажироперевозки сократились на 18%

В Полтавской области объем перевозки пассажиров в январе-июне 2010 года сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 62,7 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирская транспортная работа выполнена в объеме 1 млрд. 562,5 млн. пасс./км, что на 13,8% меньше, чем в январе-июне 2009 года.

Железнодорожным транспортом региона за І полугодие т.г. отправлено 7,8 млн. пассажиров, что на 0,4% меньше, чем за январь-июнь 2009 года.

Услугами пассажирского автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 38,2 млн. пассажиров, что на 23,7% меньше, чем в в январе-июне 2009 года. В частности, перевозка пассажиров автотранспортом физлиц-предпринимателей сократилась на 27,3%.

Городским электротранспортом (троллейбус) за январь-июнь 2010 года перевезено 16,7 млн. пассажиров, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.