В Полтавской обл. грузоперевозки выросли на 9%

В Полтавской области объем перевозки грузов в первом полугодии 2010 года по сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличился на 9% – до 12,1 млн. тонн грузов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот вырос на 16,2% и составил 3718,0 млн. т/км.

Грузооборот железнодорожного и автомобильного транспорта увеличился на 14,1% и 27,5% соответственно.

Отправка грузов железнодорожным транспортом по сравнению с январем-июнем 2009 года выросла на 7,5%. Отправка черных металлов увеличилась в 1,5 раза, лома черных металлов - на 76,3%, нефти и нефтепродуктов - на 49,0%, руды железной и марганцевой - на 11,6%, строительных материалов - на 11,0%. Отправление зерна и продуктов перемола снизилось на 39,7%.

Предприятиями автомобильного транспорта за январь-июнь 2010 года перевезено 2011,3 тыс. т грузов, что на 10,4% больше, чем за январь-июнь 2009 года, и выполнен грузооборот в объеме 575,3 млн. т/км, который вырос на 27,5%.

Объем обработки грузов в речных портах и на причалах за январь-июнь 2010 года увеличился в 20,3 раза и составил 347,4 тыс. т. Количество обслуженных судов увеличилось в 21,5 раза и составило 292 единицы.