«ИНГО Украина» выплатила почти 500 тыс.грн. за угнанный Lexus

Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» выплатила 498,86 тыс. грн. за угнанный автомобиль Lexus GX 470.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, Lexus GX 470 был похищен в Москве (Российская Федерация).

В ходе проведенных розыскных мероприятий установить местонахождение похищенного транспортного средства, а также лиц, совершивших хищение, не удалось.

Выгодоприобретателем по договору страхования является банк, предоставивший страхователю кредит на автомобиль. Название банка не уточняется.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам I квартала 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 99 млн. грн., страховые выплаты составили 47,3 млн. грн.