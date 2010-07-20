«Укрзализныця» будет обслуживать пассажиров по новой схеме

«Укрзализныця» разрабатывает новую схему обслуживания пассажиров в связи с введением Дарницкого моста, в частности, 50% пассажиров смогут добраться на Правый берег поездом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК сегодня после рабочего совещания с министром транспорта и связи Константином ЕФИМЕНКО.

«Мост решает стратегические вопросы распределения поездов, приходящих на Правый и Левый берег. Второе - мы разгрузим Центральный пассажирский вокзал Киева. И самое главное – сможем приступить к строительству современного комплекса поездного сервиса в районе Дарницы», – сказал он.

В свою очередь К. ЕФИМЕНКО добавил, что он доволен темпами строительства, но самая сложная технологическая задача еще впереди. В сентябре будет проведена надвижка спаренных конструкций, соединяющих два съезда с одного берега на другой. После этого работа ускорится по всем направлениям.

"Никакого сомнения, что эти работы будут выполнены, нет", - подчеркнул министр, сообщив, что уже начата подготовка документации под проекты, которые будут реализовываться в 4-м квартале 2010 года и 1-м квартале 2011 года.

По словам К.ЕФИМЕНКО, осталось решить несколько вопросов с киевской городской властью по переносу гаражей и теплотрассы для окончания монтажа съезда с Левого берега на Правый. "Укрзализныця" рассматривает возможность переноса 15 проблемных гаражей на свои земли.

"Но в целом мы укладываемся в график и в конце года сможем порадовать киевлян новым мостом", - заверил министр транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сообщил, что железнодорожная составляющая Дарницкого моста будет полностью готова к 1 октября.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

7 мая 2010 года по Дарницкому мосту, длина которого составляет 1100 м, впервые прошел поезд на электрической тяге. Грузовой поезд пересек реку Днепр с правого берега на левый. Таким образом, было открыто электрифицированное рабочее движение железнодорожной составляющей моста.