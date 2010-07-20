«Укрзализныця» ускорит переговоры о современных поездах

«Укрзализныця» ускорит переговоры о строительстве современных пассажирских поездов к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор ведомства Михаил КОСТЮК сегодня после рабочего совещания с министром транспорта и связи Константином ЕФИМЕНКО на Дарницком железнодорожно-автомобильном мостовом переходе.

«Самый важный проект к Евро-2012 – обеспечение подвижным составом для комфортных дневных маршрутов между городами-участниками Евро-2012», - сказал он.

В свою очередь К. ЕФИМЕНКО отметил: «Задача – запустить несколько поездов к Евро-2012, чтобы люди поверили - скоростная дорога – не такая уж далекая перспектива. Мы не говорим о скоростях 250-300 км, но 150-1160 км - это реально. Но в Украине нет такого подвижного состава».

Он добавил, что сегодня по этому вопросу в министерстве состоялась встреча с представителями корейской компании Hуundai, а завтра - в Польше с польскими производителями, техусловия также разосланы некоторым отечественным компаниям.

По информации гендиректора "Укрзализныци" М.КОСТЮКА, делегация ведомства также проведет переговоры с польскими железнодорожниками относительно запуска к Евро-2012 новых маршрутов, в частности Берлин–Варшава–Киев и Варшава–Львов. "Нам нужно принципиально договориться с поляками о нише, которую будет занимать железнодорожный транспорт к Евро-2012. Если они будут ориентированы на этот вид транспорта - будем работать в унисон", - отметил он.