Управделами президента РФ планирует закупить Ан-158

Управление делами президента Российской Федерации рассматривает вопрос о закупке самолета Ан-158.

Об этом говорится в сообщениях российских СМИ, размещенных на сайте Управления делами президента РФ.

Сообщается, что вчера в рамках Международного аэрокосмического салона «Фарнборо-2010» управделами президента РФ Владимир КОЖИН осмотрел самолет Ан-158.

В.КОЖИН, в частности, отметил, что Ан-158 представляет собой «очень хорошее предложение» и что, наряду с его «систершипом» Ан-148, Управление делами президента РФ рассматривает варианты закупки самолетов этого семейства.

«Причем, нас даже больше интересует самолет Ан-158», - подчеркнул он.

По его словам, управделами уже проявляло интерес к региональному самолету Ан-148, на базе которого и был создан Ан-158. При этом В.КОЖИН отметил, что Ан-158 более подходящий самолет, в том числе из-за больших размеров.

«Будем следить за ходом его испытаний», - отметил он.

Справка УНИАН. Ан-158 максимально унифицирован с самолетами семейства Ан-148, включая планер и самолетные системы, силовую установку, кабину экипажа, систему технического обслуживания и ремонта, эксплуатационную документацию, систему подготовки экипажей и технологию производства.

В создании Ан-158, как и его предшественника Ан-148, приняли участие более 200 предприятий из 15 стран мира. Порядка 70% комплектующих для Ан-148 и Ан-158 производится российскими предприятиями.

Проектно-конструкторская разработка самолета повышенной вместимости Ан-148-200 (Ан-158) была завершена в 2009 году.

Работа над созданием Ан-158 заняла около года. Опытный экземпляр Ан-158 совершил первый полет 28 апреля 2010 года.

Завершение сертификации и начало коммерческих продаж Ан-158 планируется в первом квартале 2011 года. Со второго квартала 2011 года ожидаются поставки этой машины авиакомпаниям.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).