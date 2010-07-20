«МТС Украина» увеличила пропускную способность CDMA-сети

Оператор мобильной связи «МТС Украина» и «СИТРОНИКС Информационные Технологии» завершили работы по оптимизации ядра CDMA-сети оператора, что позволило повысить скорость доступа в Интернет с помощью услуги «МТС Коннект 3G».

Об этом УНИАН сообщили в компании «СИТРОНИКС Информационные Технологии».

Согласно сообщению, оптимизация ядра стала третьей фазой развития сети CDMA «МТС Украина». В рамках этой фазы компания «СИТРОНИКС Информационные Технологии» поставила оператору, а также смонтировала и запустила в эксплуатацию оборудование для расширения нескольких сотен базовых станций до 2- и 3-частотных каналов, а также оборудование для расширения и модернизации ядра сети. В частности, в сеть был добавлен еще один радиоконтроллер, а также выполнена замена части элементов IP-ядра сети на новые версии, отвечающие повышенным требованиям в части производительности и пропускной способности.

В результате МТС увеличила емкость и пропускную способность своей сети CDMA, что обеспечило техническую базу для дальнейшего роста трафика и развития сервиса «МТС Коннект 3G».

По словам руководителя проекта «СИТРОНИКС Информационные Технологии» в Украине по внедрению CDMA-450 Константина СУХОДОЛЬСКОГО, в рамках проекта были модернизированы базовые станции и улучшена пропускная способность сети в крупнейших городах Украины. Стоимость проекта не разглашается.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,44 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

Выручка компании за 2009 год составила 8,2 млрд. грн.

«МТС Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 98,98 млн. абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек.

«СИТРОНИКС Информационные Технологии» (Киев) – один из ведущих поставщиков решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в Восточной Европе и СНГ. Компания входит в состав ОАО «СИТРОНИКС» (Россия). Деятельность компании включает управленческий консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системную интеграцию, разработку программного обеспечения, сервисные услуги и обучение.