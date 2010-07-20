«УкрТауер» разместит антенны “МТС Украина" на своих вышках

Компания «УкрТауер» (Киев) заключила договор с «МТС Украина» о предоставлении в аренду антенно-мест на своих собственных вышках.

Об этом УНИАН сообщили в компании «УкрТауер».

Согласно сообщению, «МТС Украина», которая является одним из крупнейших мобильных операторов в Украине по количеству абонентов и по покрытию территории, разместила свое оборудование на башенных конструкциях «УкрТауер» в западном регионе Украины.

Как сообщил директор Западного территориального управления «МТС Украина» Кирилл ДМИТРИЕВ, сеть «МТС Украина» уже охватывает территорию, на которой проживает более 99% населения Украины. Тем не менее, отметил он, компания продолжает искать возможность дальнейшего расширения покрытия, а также стремится уменьшить операционные и капитальные затраты.

Поэтому, предложение «УкрТауер» «точно отвечает поставленным целям и позволяет нам арендовать антенноместа на существующих и полностью готовых к использованию вышках, тем самым разделяя все расходы с другими операторами, которые также арендуют антенно-места на вышках «УкрТауер»», сказал К.ДМИТРИЕВ.

Генеральный директор «УкрТауер» Зафер ОЗБАЙ отметил, что компания надеется, что сотрудничество с "МТС Украина" расширится по всем регионам в ближайшее время.

Финансовые условия договора не разглашаются.

Справка УНИАН. Компания "УкрТауер" была создана в ноябре 2008 года с основной концепцией бизнеса – создание телекоммуникационной инфраструктуры (башенных конструкций) по всей территории Украины. Бизнес-модель "УкрТауер" по аренде антенно-мест предоставляет клиентам возможность переводить свои временные, трудовые и финансовые ресурсы в необходимую для непосредственного бизнеса область, не отвлекаясь на оперативный и управленческий контроль башенных конструкций, полностью освобождая свой собственный ресурс от любых взаимодействий и затрат, связанных с обслуживанием инфраструктуры вышек и полноценного контроля всех сопутствующих процессов.

Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,44 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/ еждугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 98,98 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.