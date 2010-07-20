Российская ИФК купит у "Антонова" до 20 самолетов Ан-158

Российская лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) подписала твердый контракт на покупку у украинского авиахолдинга "Антонов" 10 новых самолетов Ан-158, а также опцион на такое же количество самолетов.

Об этом передает РИА "Новости" по итогам церемонии подписания контракта, состоявшейся во вторник на международном авиасалоне "Фарнборо-2010".

Сроки поставки самолетов - с 2011 по 2013 годы.

Ан-158 (раньше имел обозначение Ан-148-200) является модификацией ближнемагистрального пассажирского самолета Ан-148. Воплощая в себе характеристики предшественника, Ан-158 превосходит его по ряду показателей. Так, в Ан-158 увеличено количество пассажирских мест, удлинена пассажирская кабина, увеличен объем багажных полок, усовершенствована конструкция крыла, уменьшены расход топлива и эксплуатационные расходы.

Увеличенная вместимость самолета достигается за счет удлинения фюзеляжа на 5,2 метра путем двух вставок - передней и задней. Самолет будет иметь длину 34,36 метра, ширину (размах крыла) - 28,91 метра и высоту - 8,6 метра.

Максимальная взлетная масса лайнера увеличится до 43700 кг (у сегодняшнего серийного Ан-148-100В - 41550 кг), а масса полезной нагрузки - с 9000 до 9800 кг. Дальность полета с максимальным числом пассажиров (99) составит 2,5 тысячи км, с 86 пассажирами - 3100 км, с полной заправкой баков (62 пассажира) - 4230 км.

Ан-158 максимально унифицирован с самолетами семейства Ан-148, включая планер и самолетные системы, силовую установку, кабину экипажа, систему технического обслуживания и ремонта, эксплуатационную документацию, систему подготовки экипажей и технологию производства.

В создании Ан-158, как и его предшественника Ан-148, приняли участие более 200 предприятий из 15 стран мира. Порядка 70% комплектующих для Ан-148 и Ан-158 производится российскими предприятиями.

Проектно-конструкторская разработка самолета повышенной вместимости Ан-148-200 (Ан-158) была завершена в 2009 году.

Работа над созданием Ан-158 заняла около года. Опытный экземпляр Ан-158 совершил первый полет 28 апреля 2010 года.

Завершение сертификации и начало коммерческих продаж Ан-158 планируется в первом квартале 2011 года. Со второго квартала 2011 года ожидаются поставки этой машины авиакомпаниям.

ИФК финансирует поставки практически всех российских самолетов производства ОАК, а также занимается лизингом самолетов Ил-96, Ту-204, Ан-148. Основными заказчиками поставляемой техники, помимо российских компаний, являются компании Кубы, Венесуэлы, Ирана. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) является одним из основных акционеров ИФК, ее доля составляет 48,4%. Группе Национальной резервной корпорации (НРК) Александра ЛЕБЕДЕВА принадлежит 25,8% акций, ВЭБу - 21,4%. Остальные 4,4% акций приходятся на миноритариев.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).