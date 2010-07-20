В Крыму объем пассажироперевозок сократился на 4%

В январе-июне 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Автономной Республики Крым, по сравнению с январем-июнем 2009 г. сократилось на 4% и составило 111 млн. человек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

При этом объем выполненной транспортной работы по сравнению с 6 месяцами 2009 г. увеличился на 3% и составил 2893 млн. пасс./км.

За январь-июнь 2010 г. автомобильным транспортом Крыма перевезено 67 млн. пассажиров и выполнено 1 млрд. пасс./км пассажирской работы. По сравнению с январем-июнем 2009 г. количество пассажиров, воспользовавшихся указанным видом транспорта, и пассажирооборот увеличились на 5% и 9% соответственно. В автономии 66% всего объема пассажирских автоперевозок выполняют физические лица-предприниматели.

Троллейбусами перевезено 28 млн. пассажиров, из них 71% - пассажиры с правом льготного проезда. Основная часть перевозок выполняется во внутригородском сообщении (93%), по сравнению с январем-июнем 2009 г. количество пассажиров, перевезенных в этом виде сообщения, уменьшилось на 22%.

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами трамвайного транспорта, по сравнению с январем-июнем 2009 г. уменьшилось на 3% и составило 5 млн. человек.

Перевозки пассажиров морским транспортом по сравнению с январем-июнем 2009 г. возросли на 2% - до 265 тыс. пассажиров.

Железнодорожным транспортом перевезено 11 млн. пассажиров, что на 2% меньше, чем в январе-июне 2009 г.