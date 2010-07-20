«Альтком» достроила фундамент автодорожного моста

ООО «Дорожное строительство «Альтком» завершило возведение фундамента опор автодорожного моста Атамурат-Керкичи через реку Амударью в Туркменистане.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам директора филиала предприятия в Туркменистане Александра ХАМАЙДУЛЫ, на сегодняшний день основание моста полностью готово: укреплены грунты в основаниях существующих фундаментов, а также непосредственно сами опорные базы. В начале сентября планируется приступить к сооружению тела опор – основы всего проекта.

Ранее на стройплощадке сооружения автодорожного моста был завершен подготовительный этап строительных работ – произведена отсыпка стройплощадок, построен арматурный цех и склад для материалов. Также были заложены отделочные материалы на обоих берегах Амударьи. Работы на объекте ведутся круглосуточно.

Справка УНИАН. Осенью 2009 года президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ подписал постановление, согласно которому государственному концерну «Туркменавтоеллары» разрешается заключить контракт с ООО «Дорожное строительство «Альтком» на проектирование и строительство автодорожного моста через реку Амударья. Общая протяженность мостового перехода с береговыми укрепительными сооружениями составит 1415 м, ширина проезжей части – 11,5 м. Работы по строительству моста начались в октябре 2009 года.

Финансово-промышленная группа «Альтком» – украинская компания, осуществляющая добычу, изготовление и переработку строительного сырья и материалов, все этапы по проектированию, промышленному и гражданскому строительству, а также строительству автодорог любой категории сложности. В группу входят предприятия «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Инвест-строй», «Альтком-Трансмеханизация», «Альтцем» и «Дорожное строительство «Альтком».