Объем грузоперевозок в Крыму за 6 месяцев вырос на 13%

В январе-июне 2010 г. предприятия транспортного комплекса Автономной Республики Крым перевезли 5,0 млн. тонн грузов и выполнили 3452 млн. т/км транспортной работы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, по сравнению с январем-июнем 2009 г. объем грузоперевозок и грузооборот увеличились на 13%.

Железнодорожным транспортом отправлено 2631 тыс. тонн грузов и выполнено 3058 млн. т/км грузооборота, что составляет соответственно 52% общего объема грузовых коммерческих перевозок и 89% грузооборота транспортного комплекса автономии. По сравнению с январем-июнем 2009 г. объем отправлений увеличился на 18%.

Автомобильным транспортом Крыма на коммерческой основе за шесть месяцев 2010 г. доставлено заказчикам 1,3 млн. тонн грузов, что на 29% больше, чем за январь-июнь 2009 г.

За шесть месяцев текущего года водным (морским) транспортом перевезено 275 тыс. тонн грузов и выполнено 26 млн. т/км транспортной работы, что составляет соответственно 56% и 32% уровня января-июня 2009 г.