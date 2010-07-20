В связи с резким повышением температуры воздуха в Украине, железнодорожники проводят дополнительные обходы путей, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, во время обходов монтеры осматривают состояние путей, положение маячных меток и наличие стыковочных зазоров.

Кроме того, начальники дистанций путей обязаны лично сопровождать путеизмерительные вагоны и контролировать состояние колеи. «В зависимости от состояния колеи и если температура в рельсах больше 50 градусов, выдаются предупреждения о временном ограничении скорости движения поездов до 60 км/ч», - отмечается в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».