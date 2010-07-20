Порт «Южный» приобрел два новых современных буксира

В румынском городе Галац спустили на воду два новых современных буксира, построенных по заказу порта «Южный».

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и связи Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, суда выведены на достройку из сухого дока на причал. Новым буксирам присвоены имена заслуженных портовиков, которые способствовали становлению и развитию порта: Геннадия Савельева и Евгения Яковцева.

Суда могут обеспечить эскорт крупнотоннажных судов водоизмещением свыше 100 тыс. тонн.

В октябре 2010 г. буксир «Геннадий Савельев» прибудет в порт «Южный», «Евгений Яковцев» – в январе 2011 г.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2009 года порт «Южный» заключил договор с ведущей мировой судостроительной компанией Damen Shipyards о приобретении двух мощных буксиров, отвечающих наивысшим международным стандартам.