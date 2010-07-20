ДЖД перевыполнила план по ремонту грузовых вагонов

В вагонных депо Донецкой железной дороги в I полугодии этого года отремонтировано 4 тыс. 64 грузовых вагона парка «Укрзализныци», что на 239 вагонов больше запланированного.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ДЖД, переданном агентству УНИАН.

В частности, было отремонтировано 21 крытый вагон, 130 хопер–цементовозов, 40 зерновозов, 3 545 полувагонов, 47 хопер-дозаторов, 62 универсальные платформы. Кроме того, оздоровлено деповским и капитальным видами ремонта 2 125 грузовых единиц, которые находятся в собственности промышленных предприятий.

Также в I полугодии в условиях депо разными видами ремонта оздоровлено 307 пассажирских вагонов: деповским — 245, капитальным — 62 единицы. На заводах капитально отремонтировано шесть пассажирских вагонов.

Кроме того, текущим деповским ремонтом (ТР-3 — самым сложным) оздоровлено 10 маневренных тепловозов, 9 грузовых тепловозов, 14 электровозов. На заводах капитально отремонтировано 5 электровозов и 6 маневренных тепловозов.