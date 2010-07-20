Правительство наладит жд сообщение между Киевом и Борисполем

Правительство к Евро-2012 планирует наладить железнодорожное сообщение между Киевом и Борисполем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом телеканале.

Он отметил, что на данном этапе идет подготовка этого проекта, реализовать который планируется с привлечением инвестиционных средств.

«Мы хотим построить между Борисполем и Киевом ветку скоростного или трамвая, или скоростного поезда. Мы сейчас как раз ведем и переговоры, и разработку документации, которая позволит буквально за год это сделать. До Евро это будет сделано», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ранее заявил, что Министерство транспорта и связи Украины и ГП «Международный аэропорт «Борисполь» до декабря 2010 года рассчитывают подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства железнодорожной ветки Киев – аэропорт «Борисполь», а также дополнительной взлетно-посадочной полосы в аэропорту.