Покупателей отечественных авто будут финансово поддерживать?

Министерство промышленной политики Украины для возобновления стабильной работы автомобилестроительной отрасли обратилось с письмом (№9/4-1-642 от 02.07.2010 г.) в Кабинет министров Украины с предложениями относительно финансовой поддержки физических лиц при покупке легковых автомобилей отечественного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минпромполитики.

В сообщении отмечается, что Минпромполитики также предложило Кабмину рассмотреть возможность предоставления приоритета отечественной продукции при проведении тендеров министерствами Украины.

Кроме того, для поддержки деятельности отечественного производителя на внешних рынках Минпромполитики вместе с Минэкономики подготовило проект закона Украины «О стимулировании экспорта отечественной продукции», который на сегодняшний день находится на рассмотрении в Кабинете министров Украины. Данный закон будет способствовать оживлению работы отечественных предприятий в части экспорта своей продукции.

Также Минпромполитики отмечает, что для решения основных вопросов этого сектора в министерстве создана рабочая группа, которая еженедельно рассматривает оперативные, средне- и долгосрочные задания, направленные на развитие автомобилестроительной отрасли. В ее состав вошли специалисты ведущих автомобилестроительных предприятий, Минпромполитики и Минтранса.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей в Украине являются корпорация «УкрАВТО», корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС».