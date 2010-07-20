ОАК ожидает выход производства Ан-148 на безубыточность в 2013 году

Проект производства самолета Ан-148 выйдет на безубыточность в 2013 году.

Такие расчеты привел на пресс-конференции во вторник глава российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей ФЕДОРОВ рамках международного авиасалона "Фарнборо-2010", передает РИА Новости.

"Не верьте информации о том, что вложения в производство украинских самолетов Ан убыточны. Да, убытки действительно есть, но они на первом этапе производства и не имеют отношение к филантропии", - отметил А.ФЕДОРОВ.

"Все самолеты в начале своего производства являются убыточными, в том числе, и Superjet 100. Это обычная промышленная практика", - продолжил глава ОАК.

По его словам, точка безубыточности для самолета Ан будет пройдена где-то с 100-го самолета. "По нашему бизнес-плану, безубыточным Ан станет в 2013 году", - сказал А.ФЕДОРОВ.

Самолет Ан-148 разработан украинским ОАО "АНТК имени Антонова" и серийно выпускается как на Украине, так и по лицензии в России Воронежским авиастроительным объединением (ОАО "ВАСО"), входящим в ОАК.