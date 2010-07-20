В Подмосковье будут обучать пилотов на Ан-148

Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК), занимающаяся лизингом самолетов Ан-148, и авиакомпания "Сибирь" (торговая марка S7) подписали соглашение о создании в Подмосковье учебного центра для обучения пилотов на этих самолетах.

Соответствующие соглашение подписано сегодня в рамках международного авиасалона "Фарнборо-2010", передает РИА "Новости".

Учебный центр предназначен для всех авиакомпаний, приобретающих самолеты Ан-148. Общая стоимость вложенных средств со стороны ИФК в проект составляет около 600 млн. руб. (около 20 млн. долл.) Производством авиационных тренажеров займется российская компания "Транзас" из Санкт-Петербурга.

Стоимость обучения одного пилота, по международным стандартам, составит от 25 до 30 тыс. долл. Центр будет оборудован авиатренажерами с октября по ноябрь 2010 года, а первое тестирование состоится в декабре 2010 года.

Самолет Ан-148 разработан на украинском ОАО "АНТК имени Антонова" и серийно выпускается как на Украине, так и по лицензии в России Воронежским авиастроительным объединением (ОАО "ВАСО"). Ан-148 неприхотлив в обслуживании и имеет высоко расположенные двигатели, экономичен и соответствует всем современным международным требованиям по авиабезопасности.

Ан-148 сертифицирован по авиационным правилам АП-25 с учетом европейских норм СS-25. В феврале 2007 года этот самолет, его двигатели Д-436-148, а также вспомогательная силовая установка АИ-450-МС получили сертификаты авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и государственной авиационной администрации Украины. Региональный самолет Ан-148 соответствует требованиям международных авиационных властей по шуму и эмиссии выхлопа в окружающую среду.

ИФК - дочерняя структура Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Компания финансирует поставки практически всех российских самолетов производства ОАК, а также занимается лизингом самолетов Ил-96, Ту-204, Ан-148. Основными заказчиками поставляемой техники, помимо российских компаний, являются компании Кубы, Венесуэлы, Ирана.