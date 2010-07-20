«Укрпочта» планирует в 2010 г. увеличить валовой доход на 3,4%

УГППС «Укрпочта» планирует в 2010 году увеличить валовой доход на 3,4%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млрд. 867,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на финплан предприятия на 2010 год, утвержденный Кабинетом министров Украины.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации товаров, работ и услуг запланирован в размере 3,609 млрд. грн. – на 6% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль по итогам 2010 года будет составлять 32 млн. грн.

Доходная часть плана сформирована с учетом увеличения доходов практически по всем видам услуг. Особое внимание будет уделяться увеличению объемов почтовых отправлений и других услуг предпринимательской деятельности, в частности, международных сгруппированных отправлений «Консигнация» и приоритетных отправлений.

Общие расходы (с учетом налога на прибыль) "Укрпочты" запланированы на уровне 4 млрд. 835,3 млн. грн., что на 3,4% больше, чем в 2009 году.

На развитие предприятия планируется направить 124,9 млн. грн. капитальных инвестиций, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Инвестиционные средства будут использованы на развитие информационной системы и коммуникационной сети предприятия, внедрение автоматизированных рабочих мест для предоставления услуг почтовой связи. Также будет уделено внимание обновлению технологического автотранспорта, а также модернизации и реконструкции объектов почтовой связи.

В бюджеты и государственные целевые фонды запланировано перечислить 1 млрд. 158,7 млн. грн. – на 61 млн. грн. или на 5,6% больше, чем в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Кабинет министров Украины утвердил финансовый план «Укрпочты» на текущий год.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» - национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников.

Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков, имеет прямой почтовый обмен с 72 странами мира, обслуживает 37 магистральных автомобильных маршрутов длиной свыше 29,4 тыс. км и 3 авиационных маршрута для перевозки почты и печатных изданий.

Предприятие ежегодно распространяет более 1 миллиарда экземпляров периодических печатных изданий, пересылает сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляет десятки миллионов почтовых переводов. В целом «Укрпочта» предлагает потребителям свыше 50 видов услуг.