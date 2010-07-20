Для ВСУ не планируют закупать новую авиатехнику

В ближайшее время для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины не планируется приобретение новой авиационной техники.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом заявил сегодня начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Григорий ПЕДЧЕНКО во время посещения Винницкого гарнизона, где дислоцируется командование Воздушных сил ВСУ.

“На данное время у нас подписаны контракты на 68 млн. грн., и до конца этого года мы “поставим на крыло” 14 самолетов. В следующем году мы планируем полностью восстановить техническое состояние еще 32 самолетов и таким образом стабилизировать обстановку в Воздушных силах Вооруженных сил Украины”, - заявил начальник Генштаба.

Он также отметил, что “Воздушные силы сегодня способны выполнять задания по боевому назначению”.

В то же время, Г.ПЕДЧЕНКО отметил, что неудовлетворен нынешним состоянием авиационной техники Воздушных сил ВСУ.

“Состояние самолетов сегодня такое, которое требует принятия решений на государственном уровне”, – отметил он.

Говоря о возможности приобретения в ближайшее время новой авиатехники, начальник Генерального штаба ВСУ заявил, что на данное время покупка новых самолетов не планируется.

“Новая техника очень дорогая. Нужно реально смотреть на бюджет, на возможности государства. На ближайшую перспективу мы ставим задачу восстановить техническое состояние тех летательных аппаратов, которые нужны Вооруженным силам. Их комплект уже определен”, – сказал Г.ПЕДЧЕНКО.