На Тернопольщине сошел с рельс вагон поезда "Москва-Белград"
10:40, 21 июля 2010Транспорт/Связь
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Пострадавших нет
Тернополь. В Тернопольской области сошел с рельс вагон пассажирского поезда.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, инцидент произошел вчера в 18.40 на железнодорожной станции Подволочиск.
С рельс сошел колесная пара пассажирского поезда №15 «Москва – Ужгород – Будапешт – Белград».
Погибших и травмированных нет, пути не повреждены. Движение поездов через станцию был возобновлен в 21.30, поврежденный вагон установлен на рельсы в 00.45
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