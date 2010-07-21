На Тернопольщине сошел с рельс вагон поезда "Москва-Белград"

Тернополь. В Тернопольской области сошел с рельс вагон пассажирского поезда.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, инцидент произошел вчера в 18.40 на железнодорожной станции Подволочиск.

С рельс сошел колесная пара пассажирского поезда №15 «Москва – Ужгород – Будапешт – Белград».

Погибших и травмированных нет, пути не повреждены. Движение поездов через станцию был возобновлен в 21.30, поврежденный вагон установлен на рельсы в 00.45